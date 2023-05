BCE aumenta juros em 0,25 p.p. e diz que deixará de reinvestir dinheiro de títulos

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 04/05/2023 - 9:28 Compartilhe

Por Balazs Koranyi e Francesco Canepa

FRANKFURT (Reuters) – O Banco Central Europeu elevou a taxa de juros em 25 pontos base, para 3,25%, como esperado nesta quinta-feira, e disse que deixará de reinvestir o dinheiro da dívida vencida em seu Programa de Compra de Ativos de 3,2 trilhões de euros a partir de julho.

O banco central dos 20 países que compartilham o euro elevou os juros até agora em um total de 375 pontos-base desde julho passado, seu ritmo mais rápido de aperto, mas novos movimentos ainda são prováveis devido às crescentes pressões salariais e de preços.

A alta dos juros, uma desaceleração após três aumentos consecutivos de 50 pontos, ocorre apenas alguns dias depois que dados bancários da zona do euro mostraram a maior queda na demanda por empréstimos em mais de uma década. Isso sugere que aumentos de juros anteriores estão afetando a economia e que as políticas do BCE agora estão restringindo o crescimento.

