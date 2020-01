BC venderá US$ 3 bi das reservas internacionais depois de recorde

Depois de o dólar fechar o dia no maior valor nominal desde a criação do real, o Banco Central (BC) anunciou a retomada das vendas de recursos das reservas internacionais. A autoridade monetária fará amanhã (31) um leilão extraordinário de US$ 3 bilhões com compromisso de recompra.

Chamado de leilão de linha, esse tipo de venda caracteriza-se pelo caráter temporário. Os dólares vendidos são recomprados pelo Banco Central depois de alguns meses, retornando para as reservas internacionais.

A última vez em que o BC tinha feito um leilão de linha tinha sido em 18 de dezembro, quando a autoridade monetária vendeu US$ 600 milhões com compromisso de recompra.

Em meio ao receio do impacto do coronavírus sobre a economia global, o dólar tem subido nos últimos dias. Hoje, a moeda norte-americana chegou a ultrapassar R$ 4,27, mas fechou o dia em R$ 4,259. Esse foi o maior valor nominal desde 1994, quando o real foi criado.