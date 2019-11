BC vende 1.000 contratos (US$ 50 mi) de swap cambial reverso para 02/01

O Banco Central vendeu 1.000 contratos de swap cambial reverso no leilão realizado hoje, o equivalente a US$ 50,0 milhões. A oferta total era de 12.000 contratos (US$ 600,0 milhões). A operação estava vinculada a outro leilão, de dólar à vista, em que também foram vendidos US$ 50,0 milhões.

Como não foi vendido o total de US$ 600,0 milhões na operação à vista, o BC efetuará, às 11h30, leilão de swap cambial tradicional, com oferta de 11.000 contratos (US$ 550,0 milhões).

No leilão de swap cambial reverso, cujos contratos têm data de início em 18 de novembro e vencimento em 2 de janeiro deste ano, foram negociados 1.000 contratos, no valor de US$ 50,0 milhões, com taxas linear de 2,540% e nominal de 2,610%. O PU ficou em 99,683500 e não houve porcentual de corte.

Entre 1º e 28 de novembro, o BC realizará diariamente leilões de dólar à vista, no valor de US$ 600,0 milhões. Simultaneamente, fará leilão de swap cambial reverso no mesmo montante.

Sempre que não vender a totalidade da oferta de moeda à vista, o BC voltará ao mercado com operação de swap cambial tradicional no valor que não foi colocado.

O objetivo destes três leilões diários é rolar o vencimento de swaps de janeiro ou trocá-lo por moeda à vista. Estão programados para vencer em janeiro um total de 226.200 contratos de swap cambial tradicional (US$ 11,31 bilhões).