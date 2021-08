BC vê problema regulatório em financiamento do cartão por empresas de meios de pagamento, diz Campos Neto

BRASÍLIA (Reuters) – O Banco Central vê problema no tratamento regulatório dado a diferentes agentes no que diz respeito ao risco gerado no financiamento do cartão de crédito, indicou nesta quarta-feira o presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, pontuando que algumas empresas de meios de pagamento ficaram “bastante grandes”.

Ao falar em evento online promovido pela FGV, ele destacou que a “massa de risco” tem um tratamento de requerimento de capital diferenciado para os que são bancos e para os que não são, sendo necessário dissecar o que se transforma em alavancagem e o que não é alavancado.

“A gente entende que nesse pleito sim tem um problema que a gente precisa equalizar porque algumas empresas de meios de pagamento ficaram bastante grandes e produzem massa de risco bastante grande e a gente está trabalhando nesse sentido”, afirmou ele.

Campos Neto reconheceu que os bancos grandes têm expressado bastante preocupação com assimetrias regulatórias, mas adiantou que, em relação ao tema de tarifas, o BC não vê a existência de nenhuma assimetria.

Outra reclamação é associada ao custo operacional para abertura de contas, com players indicando que os bancos digitais não estariam sendo tão rígidos.

“Isso a gente tem olhado, é um processo que os bancos digitais têm facilidade maior, mas precisa que tenham mesmo nível de segurança. A gente está olhando isso, não temos nada concluído”, disse.

(Por Marcela Ayres)

