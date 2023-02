BC vê abertura para diálogo sobre reajuste salarial

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/02/2023 - 8:33 Compartilhe

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, relatou aos sindicatos que representam os servidores do BC, em reunião na tarde de sexta-feira, 3, a abertura do governo para o diálogo sobre as pautas da categoria, inclusive o reajuste salarial, apurou o Estadão/Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.





Nesta semana, logo após a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) na quarta-feira, Campos Neto se reuniu com a ministra da Gestão, Esther Dweck, responsável pelo RH do Estado, e com a ministra do Planejamento, Simone Tebet. Nos encontros, o presidente do BC levou as demandas da categoria, inclusive de recomposição salarial.

O Sindicato Nacional dos Funcionários do BC (Sinal) vai lutar por recomposição salarial de 27% e a correção de benefícios, como diárias e auxílio alimentação. Sem reajuste desde 2019, os funcionários do BC foram uma das categorias mais mobilizadas na campanha salarial no ano passado.

