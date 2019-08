BC vai lançar moeda de R$ 1 em comemoração aos 25 anos do Real

O Banco Central informou nesta segunda-feira, 26, que lançará na próxima quarta-feira, dia 28, uma moeda de R$ 1 em comemoração aos 25 anos do Real. Serão colocadas em circulação 25 milhões de moedas, por meio da rede bancária. As unidades foram produzidas pela Casa da Moeda.

De acordo com o BC, o núcleo da moeda é feito de aço inoxidável e o anel é de carbono revestido de bronze. O diâmetro da unidade é de 27 milímetros, enquanto o peso é de 7,0 gramas. O bordo da moeda trará um serrilhado intermitente.

“A moeda exibe, no anverso, em destaque, o beija-flor alimentando seus filhotes no ninho, em alusão à gravura da cédula de 1 real, lançada em 1994. Compõem o fundo as linhas diagonais características das moedas do real”, informou o BC por meio de comunicado. “O anel dourado apresenta as legendas “25 ANOS DO REAL” e “1994 * BRASIL * 2019”.

No reverso permanece o padrão da moeda de R$ 1,00 da segunda família: no núcleo prateado, uma esfera sobreposta por faixa e a constelação do Cruzeiro do Sul fazem alusão à Bandeira Nacional.

O valor de face “1 REAL” e a era “2019” completam a composição. No anel dourado, está presente um grafismo indígena marajoara”, acrescentou a instituição.