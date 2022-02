BC tem sido incisivo, mas batalha contra inflação está longe de estar ganha, diz diretor Serra

BRASÍLIA (Reuters) – O diretor de Política Monetária do Banco Central, Bruno Serra, afirmou nesta quarta-feira que a atuação da autarquia para debelar a inflação tem sido bastante incisiva, destacando que o índice de preços segue em dois dígitos e, por isso, “a batalha está longe de estar ganha” e exige “bastante trabalho pela frente”.

Em evento do banco Modalmais, Serra afirmou que o BC agora está atuando na política monetária com foco, principalmente, em 2023, com grau menor para 2022. Segundo ele, depois da próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), em março, a inflação de 2022 não estará mais sob controle da autoridade monetária.

(Por Bernardo Caram)

Saiba mais