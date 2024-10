BC tem o ‘firme compromisso’ de atingir a meta de inflação, afirma Guillen

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/10/2024 - 9:42 Para compartilhar:

O diretor de Política Econômica do Banco Central (BC), Diogo Guillen, disse nesta quinta-feira, 24, que a função de reação da autoridade monetária neste ciclo de aumento dos juros é a mesma do ciclo anterior, de cortes da Selic. Ele repetiu que o BC tem o “firme compromisso” de atingir a meta de inflação.

“Nós vamos olhar a dinâmica dos componentes de inflação que são mais sensíveis à política monetária, para expectativas de inflação, para projeções de inflação, para o hiato do produto e para o balanço de riscos. Não deveria ser surpresa que a reação da política monetária é consistente em diferentes momentos do tempo”, afirmou.

Em um evento do banco Citi, em Washington DC, Estados Unidos, onde ocorrem as reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Mundial, Guillen reiterou que o ritmo e a magnitude total de alta dos juros dependerão da evolução dos dados. Em setembro, o Comitê de Política Monetária (Copom) aumentou a Selic em 0,25 ponto porcentual, para 10,75%.

Guillen também disse que o BC tentou ser transparente sobre as razões para começar o ciclo de alta na última ata do Copom. Falando sobre o cenário do Brasil, ele destacou a resiliência da economia, pressões no mercado de trabalho, hiato do produto positivo e desancoragem das expectativas de inflação.