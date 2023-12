BC: taxa de rolagem total fica em 131% em outubro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/12/2023 - 9:36 Para compartilhar:

O Banco Central informou nesta segunda-feira, 4, que a taxa de rolagem de empréstimos de médio e longo prazos captados no exterior ficou em 131% em outubro. Esse patamar significa que houve captação de valor em quantidade mais do que suficiente para rolar compromissos das empresas no período. O resultado ficou acima do verificado em outubro de 2022, quando a taxa havia sido de 106%.

De acordo com os números apresentados hoje pelo BC, a taxa de rolagem dos títulos de longo prazo ficou em 294% em outubro. Em outubro do ano anterior, havia sido bem menor, de apenas 45%. Já os empréstimos diretos atingiram 99% no décimo mês do ano, ante 108% de outubro de 2022.

No acumulado do ano até outubro, a taxa de rolagem total ficou em 95%. Os títulos de longo prazo tiveram taxa de 162% e os empréstimos diretos, de 84% no período.

