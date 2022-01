BC suspende sistema que localiza dinheiro esquecido em bancos após sobrecarga

BRASÍLIA (Reuters) -O Banco Central suspendeu nesta terça-feira o acesso ao novo sistema que localiza recursos esquecidos em bancos, justificando que o volume de acessos gerou sobrecarga e criou instabilidade no sistema.

“Estamos trabalhando para que o funcionamento dos sites seja normalizado o mais breve possível e também para o retorno do Sistema Valores a Receber”, informou.

O BC anunciou na segunda-feira uma nova funcionalidade em seu site, chamada de Sistema Valores a Receber, que permite que cidadãos e empresas consultem se têm dinheiro a receber de bancos e outras instituições financeiras.

A estimativa é que haja aproximadamente 8 bilhões de reais em recursos parados nas instituições e que poderão ser resgatados, entre contas-correntes, poupanças, tarifas cobradas indevidamente, consórcios e cotas de cooperativas.

Ao longo desta terça, havia instabilidade e dificuldade de acesso não apenas no novo sistema, mas também em outras funções no site do BC.

“O Sistema Valores a Receber recebeu demanda acima da esperada e estamos ajustando a capacidade de atendimento”, informou a autarquia.

Segundo a autoridade monetária, apesar da instabilidade, 79 mil pessoas conseguiram fazer consultas no sistema e 8,5 mil solicitaram a devolução de 900 mil reais.

(Por Bernardo Caram; edição de José de Castro e Isabel Versiani)

Saiba mais