BC: Segunda parte do Copom, que define taxa Selic, começou às 14h40

A segunda parte do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central deste mês, que define o nível da taxa Selic, começou às 14h40. A decisão do comitê será anunciada a partir das 18h30.

Apesar da forte ofensiva do governo e de empresários em prol da queda dos juros, a expectativa majoritária é de manutenção da taxa Selic em 13,75% ao ano pela sétima vez seguida. De 46 instituições financeiras consultadas pelo Projeções Broadcast, 45 esperam estabilidade e apenas uma espera queda para 13,50% ao ano.

Mas a maioria do mercado prevê que o BC inicie o ciclo de flexibilização em agosto, exatamente um ano após finalizar o aperto monetário mais longo de sua história. Desde o Copom de maio, um conjunto de notícias favoráveis se acumularam no cenário inflacionário e foram reconhecidas por membros do colegiado.

O Copom se reúne hoje com um desfalque pela segunda vez seguida: o diretor de Política Monetária. Bruno Serra deixou o BC no fim de março e a sabatina de seu substituto no Senado está marcada para o dia 27 deste mês.

Ailton Aquino também será sabatinado para a diretoria de Fiscalização. Mas o atual diretor, Paulo Souza, continua no cargo à espera da transição. Com o desfalque, o Copom se reúne com 8 integrantes. Se houver empate de votos sobre o patamar da Selic, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, desempata.

