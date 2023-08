Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/08/2023 - 12:35 Compartilhe

O Banco Central da Rússia informou nesta segunda-feira, 14, que o conselho de diretores fará uma reunião emergencial na terça-feira, 15, para discutir a taxa básica de juros do país.A decisão da reunião de política monetária será divulgada em nota, às 4h30 (de Brasília) da terça.

O encontro acontecerá na esteira do tombo do rublo russo, após o dólar superar a marca de 100 rublos, no maior nível desde março de 2022, no mês seguinte à invasão da Ucrânia pela Rússia.

