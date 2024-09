BC revisa, no RTI, projeção de crescimento do PIB 2024 para 3,2% e espera alta de 2,0% em 2025

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/09/2024 - 8:41 Para compartilhar:

O Banco Central (BC) informou nesta quinta-feira, 26, suas primeiras projeções para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) doméstico para o ano que vem. De acordo com o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de setembro, divulgado pela autoridade monetária, a expansão em 2025 será de 2,0%.

O crescimento será dividido, conforme o documento, pelos três setores, com expectativa de elevação de 2,0% de agropecuária; de 2,4%, da indústria; e de 1,9% de serviços. A expansão, conforme o BC, será impulsionada por uma alta de 2,2% do consumo das famílias e de 2,0% do consumo do governo, com a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) registrando elevação de 2,0%.

Atualizações para 2024

O BC também aumentou a sua projeção de crescimento do PIB brasileiro em 2024, de 2,3% para 3,2%, conforme o RTI. Pela ótica da oferta, a instituição aumentou a expectativa de crescimento dos serviços (2,4% para 3,2%), elevou a projeção para a indústria (2,7% para 3,5%) e reduziu a estimativa negativa para a agropecuária (-2,0% para -1,6%).

Na demanda, o BC voltou a aumentar a projeção de crescimento do consumo das famílias, de 3,5% para 4,5%. A estimativa para o consumo do governo passou de 1,8% para 2,7% e a projeção para a FBCF, de 4,5% para 5,5%.

O BC atualizou também a sua projeção de crescimento das exportações, de 0,5% para 3,2%. A estimativa para as importações passou de 6,0% para 11,3%.

A mediana do mais recente relatório Focus sugere crescimento de 3,0% para o PIB brasileiro em 2024. O Ministério da Fazenda estima uma expansão um pouco mais intensa, de 3,2%.