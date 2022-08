BC: Retomada no mercado de trabalho foi mais forte do que o esperado

Estadão Conteúdo 03/08/2022 - 19:44 Compartilhe

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central avaliou com otimismo a evolução da atividade econômica brasileira, sobretudo do mercado de trabalho, desde o encontro de junho. Nesta quarta-feira, 3, o Copom decidiu elevar a taxa Selic em 0,50 ponto porcentual, de 13,25% para 13,75% ao ano, voltando ao mesmo patamar de janeiro de 2017.

Segundo o Copom, o conjunto de indicadores divulgados desde a última reunião “seguiu indicando crescimento ao longo do segundo trimestre, com uma retomada no mercado de trabalho mais forte do que era esperada pelo Comitê”.

Em relação à inflação ao consumidor, o comitê continuou avaliando que segue elevada, tanto em itens voláteis como em associados à inflação subjacente. “As diversas medidas de inflação subjacente apresentam-se acima do intervalo compatível com o cumprimento da meta para a inflação”, repetiu.

