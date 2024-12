BC/Renato Baldini: déficit anual de serviços em novembro sobe 24,6%, maior da série para o mês

O chefe-adjunto do departamento de estatísticas do Banco Central, Renato Baldini, disse que o déficit de US$ 4,664 bilhões da conta de serviços em novembro é o maior para o mês na série histórica do balanço de pagamentos. O aumento das importações brasileiras tem se refletido na conta de transportes, que teve déficit de US$ 1,523 bilhão.

“O volume das importações reflete diretamente na rubrica de transportes, pelo lado das despesas. Isso, então, justifica esse déficit na conta de transportes que, por sua vez, contribuiu para o déficit na conta de serviços de forma geral”, disse Baldini, durante uma entrevista coletiva.

O déficit da conta de serviços cresceu 24,6% na comparação com novembro de 2023, enquanto o rombo na conta de transportes aumentou 63,3%.

Baldini também destacou que a receita com viagens internacionais de janeiro a novembro deste ano, de US$ 616 milhões, é a maior para o período desde 1995. A despesa do País com juros no mês passado, de US$ 1,621 bilhões, foi a maior para o mês desde 2017.