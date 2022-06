BC: Relatório de Inflação será publicado dia 30 em razão da greve de servidores

O Banco Central informou nesta quinta-feira, 9, que, em razão da greve dos servidores, o Relatório Trimestral de Inflação será publicado apenas às 8h do dia 30 de junho. A previsão inicial era de que o documento fosse divulgado no dia 23.

Apesar do atraso na publicação, no dia 23 de junho, o diretor de Política Econômica do BC, Diogo Guillen, fará, às 11h, uma breve apresentação, seguida de entrevista coletiva do presidente Roberto Campos Neto. A entrevista trimestral será sobre a condução da política monetária. A apresentação e a coletiva serão transmitidas pelo canal do BC no YouTube.





Os servidores do BC estão em greve desde o dia 1º de abril e decidiram, em assembleia realizada na última terça-feira, 7, manter o movimento por tempo indeterminado. A próxima assembleia será na terça, 14, primeiro dia de reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que define o novo nível da taxa Selic.

O movimento dos servidores tem atrasado e prejudicado divulgações do Banco Central, como o boletim Focus, dados do fluxo cambial, e a Ptax diária.