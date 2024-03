BC reduz taxa básica de juros a 10,75% em 6º corte seguido

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/03/2024 - 19:13 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 20 MAR (ANSA) – Correspondendo às expectativas, o Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) anunciou nesta quarta-feira (10) uma redução de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros, a Selic, que caiu para 10,75%.

Essa foi a sexta redução seguida na mesma ordem, e o comitê anunciou expectativa por mais um corte de 0,5 ponto percentual.

A trajetória de queda começou em agosto de 2023, quando houve a redução de 13,75%, patamar em que a Selic permaneceu por 12 meses, para 13,25%.

O movimento havia sido anunciado na reunião anterior, e estava em linha com as expectativas do mercado. (ANSA).

