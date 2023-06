BC realiza 1ª plenária do Fórum Real Digital e prevê iniciar testes em setembro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/06/2023 - 17:12 Compartilhe

O Banco Central vai disponibilizar na próxima semana aos participantes selecionados para o piloto do real digital a documentação pública relacionada à infraestrutura do sistema da CBDC (Moeda Digital do Banco Central, na sigla em inglês) brasileira. Com isso, o BC espera que, até meados de agosto, os participantes estejam prontos para se conectar à plataforma e iniciar, em setembro, os primeiros testes com o real digital e o real tokenizado, como estão sendo chamadas as representações digitais dos depósitos bancários.

As informações foram detalhadas aos participantes na última segunda-feira na 1ª Plenária do Fórum Real Digital. Participam dos testes 14 instituições ou consórcios, compostos por bancos, instituições de pagamento, empresas do universo criptoativos, entre outros.

Segundo o BC, o teste do token dos títulos públicos deve ter início em fevereiro de 2024. “Dependendo do grau de maturidade do projeto, podemos testar algo com a população no final desse ano”, afirmou Fabio Araujo, coordenador do projeto do real digital no BC, para quem o real digital vai promover uma revolução no Sistema Financeiro Nacional (SFN).

A plenária também detalhou as especificações da plataforma do real digital. As próximas duas reuniões do Fórum estão marcadas para agosto e outubro de 2023.

“Nesse momento, o primeiro passo é avaliar a programabilidade e a descentralização da plataforma do Real Digital. Depois, partiremos para os testes de validação e riscos. E, posteriormente, checaremos a viabilidade tecnológica negocial, ou seja, o produto final em si”, explicou a gerente de TI do Piloto do RD, Clarissa Souza.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias