BC publica Questionário pré-Copom de olho nas próximas três reuniões

O Banco Central divulgou nesta sexta-feira, 21, o Questionário pré-Copom enviado aos economistas do mercado financeiro antes da reunião do colegiado, nos dias 1º e 2 de agosto. O documento volta a perguntar o que os especialistas acham que o Comitê de Política Monetária fará nas próximas três reuniões, incluindo os encontros de setembro e novembro.

Além da decisão em si, o questionário pergunta o que os economistas acham que estará na comunicação do Copom, tanto no comunicado no dia da reunião, como na ata na semana seguinte e a sinalização de próximos passos da política monetária.

Na ata da reunião de junho, o BC expôs que a maioria do colegiado já vê condições para uma queda de juros na próxima reunião se o processo desinflacionário e de reancoragem de expectativas continuar.

Em entrevista coletiva após o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de junho, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, disse que o comunicado, na avaliação do colegiado, já tinha deixado essa “porta aberta”, apesar de o texto não ter trazido sinalização clara sobre o assunto.

Além das projeções usuais dos economistas para inflação – incluindo passagens aéreas -, PIB, taxa de câmbio e Selic em 2023 e 2024, o Questionário pré-Copom trouxe um campo para recolher diversas projeções para o mercado de trabalho brasileiro neste e no próximo ano. O questionário também mantém o pedido de projeções sobre os indicadores fiscais do País e previsões de PIB e inflação na China, Estados Unidos e Área do Euro.

