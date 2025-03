BC publica boxe no RPM sobre ajuste sazonal e incerteza em relação ao PIB no início de 2025

O Banco Central afirmou nesta quinta-feira, 27, que há incertezas sobre o comportamento do Produto Interno Bruto (PIB) do início deste ano e que será importante acompanhar dados além das Contas Nacionais medidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para avaliar a intensidade da desaceleração da economia. As informações foram publicadas em um boxe do Relatório de Política Monetária (RPM), que trouxe a previsão de crescimento de 2,8% do PIB no primeiro trimestre deste ano na comparação interanual.

“Projeções apontam para um forte crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre de 2025, em parte devido à expectativa de boa colheita no período”, trouxe o documento intitulado “Ajuste sazonal e incerteza sobre a intensidade da desaceleração do PIB no início de 2025”. O BC salientou, porém, que as previsões de crescimento são elevadas mesmo para o PIB ex-agropecuária.

A projeção do Banco Central 2,8% equivale, considerando a metodologia de dessazonalização do IBGE, a um crescimento de 1,4% na margem no ajuste direto e de 1% no ajuste indireto. Para o PIB ex-agropecuária, a projeção é de um crescimento interanual de 2,2%, que resulta em crescimentos na margem de 0,9% no ajuste direto e de apenas 0,3% no ajuste indireto. “Portanto, a projeção para o primeiro trimestre de 2025 é consistente com um ritmo de crescimento do PIB ex-agropecuária mais lento do que nos primeiros três trimestres de 2024”, apontou.

O BC salientou que, obviamente, há grande incerteza quanto ao resultado, especialmente considerando o ajuste indireto, que depende da composição a ser realizada. “A economia brasileira desacelerou no último trimestre de 2024 e o forte crescimento esperado da agropecuária no primeiro trimestre torna mais difícil identificar a continuidade ou a reversão desse processo no começo de 2025”, justificou.

O boxe trata, portanto, de aspectos técnicos dos métodos de ajuste sazonal e mostrou que mesmo calculando o crescimento do PIB ex-agropecuária ainda haverá incerteza sobre a evolução desse processo de desaceleração no primeiro trimestre. “À primeira vista, a mediana das projeções do mais recente Questionário Pré-Copom (QPC) pode parecer compatível com um crescimento elevado do PIB ex-agropecuária no primeiro trimestre de 2025. Todavia, os exercícios aqui apresentados mostram que esse resultado pode refletir, em parte, complexidades do processo de ajuste sazonal, que parecem particularmente acentuadas para o trimestre corrente, justamente quando há grande interesse sobre o valor exato da taxa de crescimento da economia.”