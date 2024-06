BC prevê que RS tenha algum impacto na inflação, mas é preciso tempo, diz Campos Neto

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/06/2024 - 12:26 Para compartilhar:

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que a autoridade monetária ainda está debruçada sobre a forma de estimar os impactos econômicos das enchentes no Rio Grande do Sul.

“A gente estima que tenha algum impacto na inflação, mas confesso que a gente precisa de um pouco mais de tempo para entender como isso vai ser ao longo do ano e olhando mais para o médio prazo”, disse, em evento da Monte Bravo Corretora, em São Paulo.

O que se percebe, ele disse, é que os economistas do mercado aumentaram um pouco as projeções de inflação de alimentos em 2024, mas não em 2025. “É como se normalizasse em 2025 e eu espero que isso seja realidade”, afirmou.