BC: Por falta de pauta, não haverá reunião do CMN em fevereiro

O Banco Central (BC) informou nesta terça-feira, 27, que o Conselho Monetário Nacional (CMN) não se reunirá em fevereiro devido à falta de assuntos em pauta.

O colegiado é composto pelos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e Planejamento, Simone Tebet, além do presidente do BC, Roberto Campos Neto.

Normalmente, o balanço anual do Banco Central é aprovado pelo CMN na reunião de fevereiro, mas não há nenhuma obrigação em lei para que o resultado da autarquia seja analisado pelo colegiado no segundo mês do ano.

