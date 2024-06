BC: No cenário doméstico, PIB e mercado de trabalho seguem com dinamismo maior que esperado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/06/2024 - 19:05 Para compartilhar:

O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) destacou, em comunicado, que ao avaliar o cenário doméstico, o conjunto dos indicadores de atividade econômica e do mercado de trabalho continua apresentando dinamismo maior do que o esperado.

“A inflação cheia ao consumidor tem apresentado trajetória de desinflação, enquanto medidas de inflação subjacente se situaram acima da meta para a inflação nas divulgações mais recentes”, diz o texto.

O Comitê optou pela manutenção da taxa Selic em 10,50% ao ano. O próximo encontro está previsto para os dias 30 e 31 de julho.