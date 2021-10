BC não vê acumulação de caixa pelas empresas no exterior impactando dólar, diz diretor

BRASÍLIA (Reuters) – O diretor de Política Monetária do Banco Central, Bruno Serra, afirmou nesta quinta-feira que a autarquia não vê evidências de acumulação de caixa pelas empresas no exterior como um fator impactando a dinâmica do câmbio no país.

“Não identificamos nenhuma sobra relevante que esteja sendo acumulada no exterior”, disse ele, em evento promovido pelo BTG Pactual.

Em fala inicial, ele chamou atenção para o descolamento “muito relevante” entre contratação de câmbio comercial e saldo comercial, e afirmou que uma das principais motivações é a redução de endividamento externo de subsidiárias de empresas brasileiras.

Serra também frisou a importância para a dinâmica do câmbio do desmonte do overhedge pelos bancos, atualizando a demanda por dólares esperada no fim deste ano, por conta desse movimento, a um total de 17,6 bilhões de dólares.

(Por Marcela Ayres)

Saiba mais