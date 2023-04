BC não pode achar que sua ação é apenas técnica, pois interfere na política, diz Tebet

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 27/04/2023 - 10:53 Compartilhe

BRASÍLIA (Reuters) – A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse em audiência no Senado nesta quinta-feira que o Banco Central não pode considerar que suas ações são apenas técnicas, pois as decisões da autoridade monetária interferem na política.







Na audiência no plenário da Casa, da qual também participam o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do BC, Roberto Campos Neto, a ministra disse que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sabe que não pode gastar mais do que arrecada.

(Por Bernardo Caram)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias