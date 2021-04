BC não mudou maneira de intervir no câmbio por causa da inflação, diz Kanczuk

Por José de Castro

SÃO PAULO (Reuters) – Não houve mudanças no modus operadi do Banco Central com relação a intervenções no mercado de câmbio, disse ​​o diretor de Política Econômica do BC, Fabio Kanczuk, em referência a questionamentos entre investidores sobre eventual alteração no modelo de atuação com objetivo de amenizar pressões inflacionárias.

Em evento virtual promovido pelo Goldman Sachs, Kanczuk reconheceu, contudo, que a alta das commodities e a depreciação do real são as maiores fontes de elevação sobre a inflação.

Veja também