BC muda dinâmica para ouvir opiniões do mercado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/01/2024 - 7:00 Para compartilhar:

As reuniões entre o Banco Central e economistas do mercado financeiro terão periodicidade mensal, e não mais trimestral, a partir deste ano. O novo modelo tem duas diferenças principais. A primeira é o número de participantes de cada encontro. Até o ano passado, o BC costumava fazer apenas algumas reuniões espalhadas em poucos dias, com mais de 30 economistas em cada uma. Só na sexta-feira, 19, foram quatro encontros, com listas que tinham pouco mais de dez convidados.A segunda é a periodicidade. Segundo os profissionais, a ideia do BC é conduzir reuniões todo mês com grupos diferentes de economistas. Ou seja: os analistas do mercado continuarão participando dos encontros apenas uma vez a cada trimestre. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias