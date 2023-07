BC/Moura: Nos últimos 5 anos, R$ 620 mi foram devolvidos a clientes com termos de compromisso

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/07/2023 - 18:24 Compartilhe

O diretor de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta do Banco Central, Mauricio Moura, afirmou nesta segunda-feira, 24, que R$ 620 milhões foram devolvidos a clientes nos últimos cinco anos por instituições financeiras que firmaram termos de compromisso com o BC. Em cinco anos, foram firmados mais de 30 acordos, segundo Moura. Em relação aos processos administrativos sancionadores, as multas ao sistema financeiro em cinco anos somaram R$ 30 milhões.

No termos de compromisso, as instituições financeiras suspeitas de irregularidades fazem um acordo com o BC em que se comprometem a parar práticas erradas, corrigir os desvios, indenizar os prejuízos a clientes e ainda pagar uma taxa ao BC. Em troca, é encerrado o processo administrativo sancionador.

Em live semanal do órgão, que hoje teve o tema “O BC na proteção ao cidadão”, o diretor disse que foram realizadas mais de 150 ações de supervisão nos últimos quatro anos, visando diferentes assuntos, como fraudes, proteção de público vulnerável e verificação de procedimento de portabilidade de consignado. Em 2023, o foco dos trabalhos de supervisão de conduta será nas instituições com maior número de clientes, o que deve compreender 85% dos usuários do sistema financeiro.

Moura ainda informou que o ranking de reclamações do BC, que monitora o número de queixas da população contra os regulados, deve ter novidades em breve. Em meio às polêmicas envolvendo a comunicação do BC, o diretor também lembrou que a autarquia está realizando uma pesquisa aberta para que a sociedade possa avaliar a transparência da autoridade monetária, cujo prazo se encerra nesta sexta-feira (28). “Dentro do esforço de comunicação, estamos fazendo uma pesquisa com toda a população para avaliar a nossa transparência.”

