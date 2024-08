BC japonês amplia bom humor externo que é replicado no Ibovespa, apesar de recuo do minério

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/08/2024 - 11:11 Para compartilhar:

O Ibovespa sobe e pode caminhar para um segundo pregão seguido de valorização. O ganho é motivado nos ganhos dos índices de ações internacionais, que dão sequência ao processo de recuperação depois dos tombos vistos recentemente por temores de uma recessão nos Estados Unidos. O principal indicador da B3 avança para a faixa dos 127 mil pontos, depois de abrir na marca dos 126 mil pontos.

Além da percepção de que este sentimento foi exagerado, o sinal de que o banco central japonês não voltará a elevar seu juro básico também agrega bom humor aos mercados nesta quarta-feira de agenda esvaziada.

“A turbulência inicial que marcou o início da semana cede lugar a um ambiente mais calmo”, cita a Guide Investimentos em relatório, completando que hoje o rali ganhou novo impulso no Japão.

Nesta quarta-feira, o vice-presidente do banco do país (BoJ, na sigla em inglês), Shinichi Uchida, expressou uma postura dovish em resposta à volatilidade sem precedentes nos mercados financeiros. “Ele prometeu abster-se de aumentar as taxas de juros durante períodos de instabilidade no mercado”, completa a Guide.

Resultados corporativos trimestrais de empresas brasileiras também ficam no foco. O lucro líquido do Itaú Unibanco, por exemplo, foi de R$ 10,072 bilhões no segundo trimestre. O número representa um crescimento de 15,2% em relação ao mesmo período de 2023. Já na comparação com o primeiro trimestre deste ano, a alta foi de 3,1%. O banco ainda deve pagar dividendos extrardinários aos acionistas.

Já os papéis da Vibra subiam 2,04%. A Vibra Energia teve lucro líquido de R$ 867 milhões no segundo trimestre de 2024, o que representa um avanço de mais de cinco vezes ante os R$ 133 milhões na comparação com o mesmo período de 2023. Já o Grupo Pão de Açúcar (GPA) teve prejuízo líquido de R$ 332 milhões no segundo trimestre de 2024. O resultado foi 21,9% melhor do que o apresentado um ano antes. As ações subiam 2,46%. Após o fechamento da B3 sairão os números trimestrais do Banco do Brasil.

Ontem, o Ibovespa apresentou valorização de 0,80%, fechando aos 126.266,70 pontos. Às 10h45 desta quarta-feira, subia 0,81%, na máxima aos 127.286,87 pontos, ante abertura aos 126.267,70 pontos, mesmo nível da mínima, com variação zero.

Petrobras avançava entre 0,41% (PN) e 0,10% (ON). A empresa divulga balanço amanhã. Vale mirava alta de 0,07% e Itaú Unibanco cedia 0,48%, mas os demais papéis de grandes bancos avançavam.