BC inicia nesta 5ª rolagem de US$15,6 bi em swaps cambiais

SÃO PAULO (Reuters) – O Banco Central começará a partir desta quinta-feira (18) a realizar leilões de rolagem dos contratos de swap cambial com vencimento em 3 de outubro de 2022, que somam 15,6 bilhões de dólares, ou 311.260 contratos, informou o BC nesta quarta-feira.

O Bacen vai ofertar entre 11h30 e 11h40 (de Brasília) até 15 mil contratos de swap cambial tradicional, em lote distribuído entre os vencimentos 1º de fevereiro de 2023 e 1º de junho de 2023.

“A execução desta rolagem prevê a realização de leilões diários de swap tradicional e compreenderá o período necessário para que todo o estoque vincendo em 3/10/2022 seja renovado”, disse o Banco Central em nota à imprensa publicada em seu site.

“O BC poderá alterar o lote ofertado a cada dia, ou mesmo acatar propostas em montante inferior à oferta, conforme as condições de demanda pelo instrumento, sem prejuízo do objetivo de rolagem integral do vencimento”, acrescentou.

O Bacen possui 100,337 bilhões de dólares em estoque de contratos de swap cambial tradicional no mercado.

O swap é um derivativo que permite troca de taxas ou rentabilidade de ativos financeiros. No caso do swap cambial tradicional, o título paga ao comprador a variação da taxa de câmbio acrescida de uma taxa de juros (cupom cambial). Em troca, o BC recebe a variação da taxa Selic.

O objetivo do BC com esse instrumento é evitar movimento disfuncional do mercado de câmbio, provendo hedge cambial –proteção contra variações excessivas do dólar em relação ao real– e liquidez aos negócios. A colocação de contratos de swap tradicional, portanto, funciona como injeção de dólares no mercado futuro.

(Por José de Castro)