BC inglês mantém taxa básica de juros inalterada em 0,75%, em decisão unânime

O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) manteve nesta quinta-feira, 20, a taxa básica de juros em 0,75% ao ano e o estoque de compras de bônus em 435 bilhões de libras, em decisão unânime. A autoridade monetária britânica alertou ainda para os riscos das tensões comerciais à perspectiva econômica mundial.

O BoE reconheceu ainda que os riscos ao crescimento do Reino Unido aumentaram, mas que a taxa de juros pode subir lentamente nos próximos dois a três anos se houver um acordo para o Brexit.

“As perspectivas econômicas continuarão a depender da natureza do Brexit”, disse a autoridade monetária, complementando que ganhou força a percepção de que haverá uma saída da União Europeia sem acordo com Bruxelas.

Os membros do comitê de política monetária do BoE disseram ainda que é provável que a economia desacelere no segundo trimestre e que a inflação deve ficar abaixo da meta anual de 2%, refletindo a queda nos preços de energia.

Ao avaliar o cenário para os mercados, a autoridade monetária notou que as preocupações comerciais contribuíram para volatilidade dos preços das ações e de metais.