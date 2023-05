BC informa ausência de diretora em reunião do Copom, decisão sobre Selic será tomada por 7 votos

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 02/05/2023 - 11:08 Compartilhe

BRASÍLIA (Reuters) – O Banco Central informou nesta terça-feira que a diretora de Administração da autarquia, Carolina Barros, não vai participar da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) desta semana devido ao falecimento de um familiar.







Com isso, a decisão sobre os juros será tomada por sete votos– do presidente Roberto Campos Neto e do restante da diretoria, que conta atualmente com sete nomes, incluindo Barros.

A expectativa predominante no mercado é que o Copom manterá a taxa Selic em 13,75%, em decisão a ser anunciada na quarta-feira.

O governo ainda não nomeou um titular para a diretoria de Política Monetária após a saída do economista Bruno Serra no fim de março com o fim do seu mandato. O diretor Diogo Guillen, de Política Econômica, está acumulando temporariamente as duas funções.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias