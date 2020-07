BC faz ajustes para fortalecer sistemática de implementação do open banking

A diretoria do Banco Central decidiu fazer ajustes normativos para fortalecer a sistemática de implementação do open banking no forma, no escopo e nas fases previstas na regulamentação vigente. Os ajustes constam de Circular divulgada nesta quarta-feira, 15, no BC Correio.

Segundo nota divulgada pelo BC, entre as principais medidas, “está a definição que o BC passará a incorporar o conteúdo da convenção no seu processo regulatório, no todo ou em parte, no que couber, ou a propor sua incorporação à regulamentação da competência do Conselho Monetário Nacional”. Com essa mudança, a estrutura responsável pela implementação do open banking exercerá também a função consultiva ao processo normativo.

A regulamentação passa ainda a tratar dos casos relacionados a desistências ou a destituições de associações representadas no conselho deliberativo.

A estrutura inicial responsável pela governança do processo de implementação no País do open banking deverá ser formalizada até 24 de julho de 2020.

Veja também