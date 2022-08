BC eleva Selic em 0,5 ponto, a 13,75%, e fala em aperto residual menor em setembro

reuters 03/08/2022 - 18:49 Compartilhe

Por Bernardo Caram

BRASÍLIA (Reuters) – O Banco Central subiu a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual pela segunda vez consecutiva, a 13,75% ao ano, e indicou que encerrará o agressivo ciclo de aperto com um ajuste menor em setembro. “O Comitê avaliará a necessidade de um ajuste residual, de menor magnitude, em sua próxima reunião”, afirmou comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom) divulgado pela autarquia nesta quarta-feira.

A autoridade monetária também fez um alerta ao afirmar que a possibilidade de que medidas fiscais de estímulo à demanda se tornem permanentes acentua os riscos de alta para o cenário inflacionário.

Por outro lado, afirmou que o aumento do risco de desaceleração da economia global também acentua os riscos de baixa nos preços.

“A incerteza da atual conjuntura, tanto doméstica quanto global, aliada ao estágio avançado do ciclo de ajuste e seus impactos acumulados ainda por serem observados, demanda cautela adicional em sua atuação”, disse o colegiado. A magnitude da elevação da taxa Selic foi ao encontro da expectativa do mercado, de acordo com pesquisa Reuters com 34 economistas.

Com a decisão, o BC levou a Selic a um patamar 11,75 pontos percentuais acima da mínima histórica de 2% ao ano, atingida em meio à pandemia de Covid-19 e que vigorou até março do ano passado. Foi a décima segunda elevação seguida da taxa básica, que está no nível mais alto desde janeiro de 2017, quando também estava em 13,75% ao ano.

Na reunião de junho, o BC havia elevado Selic em 0,5 ponto percentual, já prevendo novo ajuste de igual ou menor magnitude neste mês.

Desde então, o governo implementou medidas que reduzem a inflação no curto prazo, como corte de tributo sobre gasolina e etanol e a definição de um teto para cobrança de ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transporte público.

O efeito das medidas já sensibilizou indicadores. O IPCA-15, por exemplo, desacelerou com força em julho e atingiu a menor variação em dois anos. Com o recuo, a taxa em 12 meses voltou a ficar abaixo de 12%, ainda muito acima da meta para o ano.

