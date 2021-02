BC dos EUA define regra para redução de riscos do sistema financeiro

O Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) anunciou nesta quinta-feira, 18, uma regra final para redução de riscos e melhora na eficiência do sistema financeiro, aplicando medidas de proteção para uma série de instituições. As mudanças afetam contratos de compensação, que concordam que pagarão ou receberão pagamento líquido, ao invés do bruto.

A alteração busca a certeza de que os contratos de compensação serão cumpridos, mesmo em caso de insolvência de uma das partes. Entre os afetados, estão instituições financeiras, incluindo negociadores de swaps e bancos estrangeiros.

Em comunicado, o Fed afirma que as mudanças são consistentes com os “objetivos de reduzir o risco sistêmico e melhorar a eficiência do mercado financeiro”.

