BC dos EUA amplia prazo para bancos pequenos atenderem a exigências regulatórias

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) anunciou nesta quinta-feira, 26, uma extensão no prazo para bancos menores atenderem a exigências regulatórias. Em comunicado, o Fed diz reconhecer que as “pequenas instituições financeiras podem precisar de tempo adicional para entregar certos relatórios regulatórios”, diante dos problemas e da mudança de prioridades com a pandemia de coronavírus.

Com isso, diz que não adotará nenhuma ação contra instituições financeiras com até US$ 5 bilhões em ativos totais que não entreguem essa documentação até 31 de maio.

O BC americano diz, porém, que esses relatórios devem ser entregues até 30 dias após o fim do prazo oficial.

Além disso, recomenda que as instituições contatem antes do prazo oficial o Fed, caso decidam por atrasar o envio. Instituições que preveem dificuldades mesmo para entregar no novo prazo ou com problemas para conseguir documentação devem também entrar em contato com o Fed, diz a instituição em sua nota.