BC do Peru corta taxa básica de juros em 25 pontos-base, a 7,50%

O Banco Central da Reserva do Peru (BCRP) cortou a taxa básica de juros em 25 pontos-base, a 7,50%, após mantê-la inalterada em 7,75% por sete reuniões seguidas. O BC, entretanto, alerta que a decisão não implica necessariamente em um ciclo de sucessivas reduções na taxa, indicando que as decisões seguirão as informações mais recentes de inflação.

Em comunicado, a autoridade monetária peruana destaca que o corte teve como contexto a redução da inflação anual de 5,88% em julho para 5,58% em agosto, enquanto o núcleo caiu de 3,89% a 3,81% na mesma comparação. “Ambos os indicadores vêm diminuindo desde o início de 2023, mas continuam acima da meta de inflação”, adverte o BC, apesar de também destacar a redução das expectativas de inflação para um ano no país.

A nota ainda aponta que as perspectivas de crescimento da atividade econômica global apontam para uma moderação, apesar de alertar para os riscos de uma política monetária restritiva nas economias avançadas, do menor crescimento na China e de conflitos internacionais.

“O Conselho de Administração está especialmente atento a novas informações relativas à inflação e aos seus determinantes, incluindo a evolução das expectativas de inflação e da atividade econômica para considerar, se necessário, modificações adicionais na posição da política monetária”.

A próxima reunião monetária ocorrerá em 5 de outubro.

