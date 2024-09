BC do México reduz taxa de juros em 25 pontos-base, para 10,50%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/09/2024 - 16:37 Para compartilhar:

O Banco Central do México (Banxico) decidiu nesta quinta-feira, 26, cortar a taxa básica de juros em 25 pontos-base, de 10,75% para 10,50% ao ano. A decisão foi tomada com placar dividido.

Os membros do Comitê de Política Monetária Victoria Rodríguez, Galia Borja, Omar Mejía e Irene Espinosa chancelaram o corte. O único voto de dissenso foi de Jonathan Heath, que voltou a defender manutenção da taxa, repetindo a postura da reunião anterior.

Em comunicado, o Banxico previu que o ambiente inflacionário permitirá ajustes adicionais das taxas de juros. Nas decisões, o BC diz que levará em consideração a perspectiva de que os choques globais continuarão se desvanecendo e os efeitos da fraqueza econômica.

O Banxico considerará a incidência da postura monetária que tem se mantido restritiva e que segue imperando sobre a evolução da inflação no horizonte de longo prazo que é afetada pela política monetária.

O BC mexicano disse ainda que as decisões implementadas serão adequadas, em todo o momento, com a trajetória exigida para propiciar a convergência ordenada e sustentada da inflação geral para a meta de 3% no prazo previsto.

A decisão de corte de 0,25 ponto porcentual contrastou com a flexibilização mais agressiva do Federal Reserve (Fed), que reduziu a taxa básica na economia vizinha dos Estados Unidos em 0,50 ponto porcentual no dia 18 de setembro.

Após o anúncio brando do BC do México, o peso mexicano reagiu em alta. O dólar era cotado em queda a 19,6229 pesos, ante um patamar de 19,6414 pesos mexicanos antes da decisão.