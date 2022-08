BC do México eleva juro básico para recorde de 8,5% com pressão inflacionária

reuters 11/08/2022 - 15:23 Compartilhe

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) – O Banco do México elevou sua taxa básica de juros em 0,75 ponto percentual nesta quinta-feira, para patamar recorde de 8,5%, movimento semelhante à mais recente decisão de política monetária do Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, conforme a inflação acelera para os níveis mais altos em duas décadas.

Os cinco membros da diretoria do Banxico, como é conhecido o banco central, votaram por unanimidade pelo segundo aumento consecutivo de 0,75 ponto percentual nos juros, dizendo que vão “avaliar a magnitude dos ajustes de alta na taxa de referência para suas próximas decisões de política monetária com base nas condições vigentes”.

(Por Anthony Esposito)