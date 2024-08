BC do México anuncia forte corte na previsão de crescimento do PIB

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/08/2024 - 18:59 Para compartilhar:

O Banco Central do México (Banxico) anunciou, nesta quarta-feira (28), um forte corte em sua previsão de crescimento do PIB para este ano, que passou de 2,4% para 1,5%, devido a um dinamismo menor na demanda dos Estados Unidos.

“A demanda externa continuaria mostrando uma baixa contribuição para o crescimento do México durante 2024, diante da expectativa de que persista a fragilidade no setor manufatureiro nos Estados Unidos”, assinalou o banco na apresentação do seu relatório trimestral sobre a inflação e o desempenho da segunda maior economia da América Latina.

“A atividade econômica nacional atravessa um período de fragilidade marcada”, ressalta o documento.

Sem o impulso-chave das exportações para os Estados Unidos, destino de 80% das mercadorias mexicanas enviadas ao exterior, o Banxico prevê que a economia crescerá graças aos gastos domésticos.

Neste sentido, antecipou que o consumo privado e, em menor medida, o investimento privado, vão continuar se expandindo. Mas a contribuição do setor privado no PIB seria menor que o previsto, explicou o banco.

A entidade acrescentou que, embora continue esperando “efeitos positivos do gasto público”, que durante o governo do presidente em fim de mandato Andrés Manuel López Obrador saltou devido a grandes obras de infraestrutura, “prevê-se que estes sejam menores aos antecipados originalmente”.

A junta administrativa do Banxico admitiu, em seu relatório, que desde o fim de 2023 o desempenho da economia mexicana “continuou surpreendendo para baixo e foi significativamente menor do que o esperado”.

O BC mexicano também revisou para baixo sua previsão de crescimento do PIB em 2025, de 1,5% para 1,2%.

A economia mexicana recuou 8,3% em 2020, afetada pela pandemia de covid-19, mas desde então vem registrando uma recuperação. Em 2023, cresceu 3,2%.

