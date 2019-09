BC do Chile decide cortar taxa básica de juros em 50 pontos-base, a 2,0%

O Banco Central do Chile decidiu hoje reduzir sua taxa básica de juros em 50 pontos-base, a 2,0%. A medida foi adotada por unanimidade entre os dirigentes e o comunicado afirma que a principal notícia desde a reunião anterior havia sido “a piora do cenário externo”.

O BC chileno afirma que houve um recrudescimento no conflito comercial entre Estados Unidos e China, com impacto em outras economias integradas nas cadeias de valor e nos mercados financeiros. Além disso, a economia global continua a desacelerar, com destaque para o enfraquecimento da indústria. Há ainda riscos geopolíticos, entre eles o complicado processo de saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit, e uma “severa deterioração da situação da Argentina”.

Nesse contexto, houve relaxamento monetário em nível global, enquanto os mercados continuam a mostrar alta volatilidade e aversão ao risco. O mercado financeiro local seguiu os acontecimentos externos, com destaque para a depreciação do peso chileno frente ao dólar e para a queda da bolsa e das taxas de juros de longo prazo, afirma o BC. O conselho concluiu que o desempenho da economia no segundo trimestre e suas perspectivas apontam para que a convergência da inflação à meta tomará mais tempo, o que tornou necessário um maior estímulo monetário.