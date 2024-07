BC do Canadá decide cortar taxa básica de juros em 25 pontos-base, a 4,50%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/07/2024 - 11:28 Para compartilhar:

O Banco Central do Canadá decidiu nesta quarta-feira, 24, reduzir sua taxa básica de juros em 25 pontos-base, a 4,50%, como esperado em geral pelo mercado. A redução é a segunda consecutiva e, em comunicado, a instituição diz que continua a normalizar seu balanço. O BC nota que a inflação está acima das metas na maioria das economia avançadas, mas acrescenta que ela deve “desacelerar gradualmente”, com tendência de baixa também nos Estados Unidos.

No Canadá, as pressões inflacionárias também desaceleraram e o índice de preços ficou em 2,7% na leitura anual de junho, moderando após a alta vista em maio. “As pressões inflacionárias gerais estão desacelerando”, avalia o BC. No crescimento econômico do país, ele projeta alta de 1,2% em 2024, 2,1% em 2025 e 2,4% em 2026.

O excesso de oferta contém pressões inflacionárias. Ao mesmo tempo, porém, pressões sobre os preços em partes importantes da economia, como habitação e em alguns outros serviços, têm segurado a inflação em alta, avalia o BC. Ele diz que continuará a avaliar com cuidado essas “forças opostas sobre a inflação”, em suas próximas decisões, mas acrescenta que segue decidido a restaurar a estabilidade de preços para os canadenses.