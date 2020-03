BC do Canadá corta taxa básica de juros a 0,25%, de forma extraordinária

Em mais uma reunião extraordinária, o Banco do Canadá (BoC) cortou sua taxa básica de juros em 50 pontos-base, a 0,25%, citando objetivo de “apoiar o sistema financeiro canadense e a economia durante a pandemia de Covid-19”. A instituição também reduziu a taxa bancária, de 1% a 0,5%, e de depósito, de 0,5% a 0,25%.

Em comunicado, a autoridade monetária anunciou ainda um programa de compra de commercial papers, cujo valor não foi revelado.

Além disso, o BoC irá adquirir 5 bilhões de dólares canadenses, por semana, no mercado secundário até que a economia do país se recupere. “O Banco está monitorando de perto as condições financeiras e econômicas, em coordenação com outros bancos centrais do G7 e autoridades fiscais”, destaca a instituição em nota.

O BoC ressalta que o coronavírus está impondo “sérias consequências” à atividade econômica do país, ao mesmo tempo em que os preços de petróleo registram quedas abruptas. “O intuito da decisão de hoje é apoiar o sistema financeiro com seu papel central de prover crédito à economia e de estabelecer o caminho para o retorno à normalidade econômica”, salienta.