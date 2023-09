BC divulga Relatório de Gestão do Pix 2020-2022 e faz live sobre o tema na segunda-feira

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/09/2023 - 7:30 Compartilhe

O Banco Central vai publicar na segunda-feira, 4, às 10 horas (de Brasília), o “Relatório de Gestão do Pix – Concepção e primeiros anos de funcionamento 2020-2022”. O documento e o meio de pagamento serão tema também da live semanal do BC no mesmo dia, às 14 horas, com a presença do diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução, Renato Gomes.

A live é veiculada na página oficial da autarquia no Youtube.

Segundo o BC, o relatório sobre o Pix traz uma radiografia do serviço de pagamento instantâneo criado pelo órgão.

Ele está estruturado nos seguintes tópicos: da idealização à implementação; evolução do Pix no biênio 2021-2022; Pix em números e o futuro do Pix.

Ainda são apresentadas algumas curiosidades sobre o uso do Pix como, por exemplo, a maior transação realizada no período.

