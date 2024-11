BC divulga currículo dos três indicados por Lula à diretoria da autarquia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/11/2024 - 18:06 Para compartilhar:

O Branco Central divulgou nesta sexta, 29, os currículos dos três indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva à diretoria da instituição. Veja abaixo:

Nilton José Schneider David – Política Monetária

Atualmente é chefe de Operações Tesouraria do Banco Bradesco. Tem grande experiência no mercado financeiro, tendo trabalhado em diversas instituições no Brasil e no exterior. É graduado em Engenharia de Produção pela Escola de Engenharia Politécnica da Universidade de São Paulo – USP.

Gilneu Francisco Astolfi Vivan – Regulação

É servidor do Banco Central do Brasil desde 1994, atualmente é chefe do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro (Denor). Mestre e bacharel em Economia pela Universidade de Brasília (UnB) e Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Até o início de 2024, atuou como chefe do Departamento de Monitoramento do Sistema Financeiro Nacional. Também representou o Brasil em diversos grupos internacionais, tais como Analytical Group on Vulnerabilities, do Financial Stability Board, responsável por avaliar as ameaças ao sistema financeiro mundial.

Izabela Moreira Correa – Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta

É servidora do Banco Central do Brasil desde 2006 e a atual Secretária de Integridade Pública da Controladoria-Geral da União. Foi pesquisadora de pós-doutorado na Escola de Governo da Universidade de Oxford e possui doutorado em Governo pela London School of Economics and Political Science (2017). É mestre em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e graduada em administração pública pela Escola de Governo da Fundação João Pinheiro.