BC divulga cronograma de implantação da fase 4 do open banking

BRASÍLIA (Reuters) – O Banco Central divulgou nesta sexta-feira dados do cronograma de implantação da fase 4 do open banking, que envolve compartilhar informações além dos produtos e serviços bancários tradicionais e inclui operações de câmbio e investimentos.

Em 15 de dezembro, como já previsto, as instituições devem dar início ao processo de certificação das APIs (interfaces digitais) dos produtos e serviços cujas informações poderão ser compartilhadas.

O BC definiu agora as datas em que, uma vez obtidas as certificações, devem ser feitos os registros dessas APIs no ambiente em que as instituições formalizam sua participação no ecossistema do open banking para compartilhar dados e produtos.

Esse registro deverá ser feito até 4 de março de 2022 para seguros, previdência complementar aberta e capitalização; até 11 de março para credenciamento em arranjos de pagamento; até 18 de março por operações de câmbio e até 25 de março para contas de depósito a prazo e outros produtos com natureza de investimento.

O BC disse que nessa etapa as instituições disponibilizarão apenas informações qualitativas e quantitativas de preços dos seus produtos e serviços, para efeito de comparação.

O compartilhamento das informações financeiras dos clientes no open banking, que acontecerá em um momento posterior, só poderá ser feito mediante autorização expressa.

O objetivo do sistema é fomentar a competição e criar oportunidades para oferta de serviços mais baratos e inovadores.

(Por Isabel Versiani)

