BC decreta liquidação extrajudicial da Um Investimentos S/A

O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da Um Investimentos S/A Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, com sede na cidade do Rio de Janeiro (RJ). A decisão consta de ato do presidente do BC, Roberto Campos Neto, divulgado no BC Correio na manhã desta sexta-feira, 20.

Pelo ato, foi nomeado liquidante, com amplos poderes de administração e liquidação, Eduardo Felix Bianchini. Além disso, foi indicado, como termo legal da liquidação extrajudicial, o dia 22 de julho de 2019.

Em outro comunicado, a instituição informa que, em decorrência da decretação da liquidação extrajudicial, ficarão indisponíveis os bens dos controladores e ex-administradores da empresa, listados a seguir:

Controladores diretos: Fernando Opitz; FDJ Empreendimentos e Participações Ltda; Investplus Empreendimentos e Participações Ltda. e Umuarama Participações e Administração Ltda.

Controlador indireto: Fernando Opitz, já qualificado.

Ex-administradores: Aldo Jose Moniz de Souza Filho, Deivid Soares Ribeiro, Flavio Almeida dos Santos, Patrick Ribeiro Salvadori, Paulo Cabral Bastos e Rodrigo Bueno Norberto.