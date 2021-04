BC da Turquia eleva projeção da inflação para 12,2% e promete política monetária rígida

Por Nevzat Devranoglu e Ali Kucukgocmen

ANCARA (Reuters) – O banco central da Turquia elevou sua projeção da inflação para o final do ano de 9,4% para 12,2% nesta quinta-feira, em parte devido à pressão da depreciação da lira, e o novo presidente da instituição, Sahap Kavcioglu, disse que uma política monetária rígida será mantida até que a pressão sobre preços diminua.

Ao apresentar o relatório trimestral de inflação, sua primeira apresentação desde sua nomeação no mês passado, Kavcioglu disse que a taxa básica de juros, agora em 19%, ficaria acima da inflação, que atingiu 16% no mês passado e ainda deve subir um pouco mais.

“Demos uma orientação clara … dizendo que a taxa de juros estará acima da inflação e vamos continuar assim”, disse o presidente durante a apresentação. “Continuaremos com a postura política rígida.”

Kavcioglu prevê que a inflação atinja seu pico em abril antes de diminuir.

“A taxa básica de juros permanecerá acima da inflação percebida e esperada até que a inflação convirja para a meta”, disse ele.

A inflação deve subir a 17% neste mês e cair para apenas 14% no final do ano, de acordo com pesquisa da Reuters nesta semana. Alguns analistas, incluindo do Goldman Sachs, esperam que atinja alta de 18%.

O presidente do banco central disse que essas expectativas de inflação elevadas continuam ferindo as tendências de preços, acrescentando que a atividade econômica deve desacelerar no segundo trimestre e que o emprego não está acompanhando o crescimento.

(Reportagem adicional de Tuvan Gumrukcu, Can Sezer e Ezgi Erkoyun)

