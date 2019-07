BC da Turquia corta taxa básica de juros de 24,0% para 19,75% ao ano

O Banco Central da República da Turquia (CBRT, na sigla em inglês) reduziu sua taxa básica de juros em 425 pontos-base nesta quinta-feira, de 24,0% para 19,75% ao ano.

No comunicado da decisão, a autoridade monetária turca apontou que a atividade econômica global está mais fraca e alertou para o aumento dos riscos de baixa para a inflação, o que reforçou a possibilidade de adoção de medidas expansionistas por parte de bancos centrais de economias avançadas. “Embora esses desenvolvimentos apoiem a demanda por ativos de mercados emergentes e o apetite por risco, o crescente protecionismo e a incerteza em relação às políticas econômicas globais são monitorados de perto em termos de seu impacto nos fluxos de capital e no comércio internacional”, pontuou o CBRT.

Em relação à economia turca, o banco central afirmou que as perspectivas de inflação continuaram a melhorar à medida que a inflação desacelerou “significativamente” no segundo trimestre diante das condições de demanda doméstica e da política monetária restritiva. “Considerando toso os fatores que afetam as perspectivas para a inflação, decidimos reduzir a taxa básica de juros em 425 pontos-base”, disse o CBRT no comunicado.

A reunião desta quinta-feira foi a primeira da autoridade monetária da Turquia sob o comando de Murat Uysal, após o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, demitir via decreto, no início do mês, Murat Cetinkaya, que, até então, comandava o banco central do país.