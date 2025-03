BC da Rússia mantém taxa de juros em 21% ao ano pela terceira vez consecutiva

O Banco Central da Rússia manteve sua taxa básica de juros em 21% ao ano, após concluir reunião de política monetária nesta sexta-feira, 21. A decisão representa a terceira manutenção seguida, após o BC russo pausar o ciclo de aperto monetário em dezembro de 2024.

Em nota, a autoridade ressalta que as pressões inflacionárias atuais diminuíram, mas permanecem altas, especialmente as subjacentes e que o “aperto já alcançado da política monetária cria os pré-requisitos necessários” para retomar à meta de 4% até 2026. “As pressões inflacionárias devem continuar caindo nos próximos meses, apoiadas por um arrefecimento nos empréstimos e alta atividade de poupança”, pontua.

As projeções atualizadas do BC da Rússia sugerem que a taxa anual da inflação deverá cair para uma faixa de 7% a 8% em 2025, antes de desacelerar para a meta e permanecer neste nível. “No horizonte de médio prazo, o equilíbrio dos riscos de inflação ainda está inclinado para cima”, escreve a autoridade ao destacar que os riscos a favor da inflação estão associados, dentre alguns motivos, à deterioração dos “termos do comércio externo”.

“Se as tensões geopolíticas diminuírem, as condições externas podem melhorar, o que pode ter um efeito desinflacionário”, destaca.

A próxima decisão do BC da Rússia deve ser divulgada no dia 25 de abril de 2025.